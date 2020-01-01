СМИ: в Сомали спецназ уничтожил 20 боевиков

ПРЕТОРИЯ, 1 января. /ТАСС/. Одно из подразделений спецназа Сомали провело антитеррористическую операцию в провинции Нижняя Шабелле на юге страны, ликвидировав 20 боевиков экстремистской группировки "Аш-Шабаб". Об этом сообщил в среду новостной портал Goobjoog News.

По словам командира подразделения Османа Абди Малика, бойцы спецназа вернули под контроль федерального правительства четыре населенных пункта, откуда были выбиты силы "Аш-Шабаб".

Операция в провинции Нижняя Шабелле началась после того, как в субботу террорист подорвал начиненный взрывчаткой грузовик на контрольно-пропускном пункте на юго-западе столицы Могадишо. По последним данным, в результате происшествия погибли 89 человек, более 150 получили ранения. В тот же день президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед обвинил в причастности к этой атаке "Аш-Шабаб".

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года главарь "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.