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Иран надеется на мирное урегулирование ситуации с США

Советник иранского президента Хесамеддин Ашена подчеркнул, что Тегеран готов к любому исходу событий

ТАСС, 2 января. Иран надеется, что США предпримут меры для мирного урегулирования напряженности между двумя странами. Об этом в четверг заявил советник иранского президента Хесамеддин Ашена.

"Мир будет безопаснее, если США вернутся к дипломатической политике и выполнят свои обязательства", - написал он на своей странице в Twitter. Политик добавил, что, хотя Иран готов к любому исходу ситуации, вариант мирного ее разрешения более предпочтителен.

31 декабря началась массовая акция перед американским посольством в Багдаде в знак протеста против предпринятой за день до этого атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что за организацией нападения на комплекс посольства США в Багдаде стоят "террористы и союзники Ирана". МИД Ирана выразил протест США в связи с "милитаристскими заявлениями" американских властей, посоветовав им отказаться от безосновательных обвинений в адрес Тегерана.

Теги
СШАИранПомпео, Майкл (Майк)
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