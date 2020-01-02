{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Эрдоган рассказал о новой волне беженцев из Идлиба

По словам турецкого лидера, не менее 200-250 тыс. беженцев движутся в сторону границы

АНКАРА, 2 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в четверг о новой большой группе беженцев, направляющихся из Идлиба к границе с республикой. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV.

"Не менее 200-250 тыс. беженцев движутся в сторону нашей границы. Мы пытаемся предотвратить это с помощью определенных мер, но это сложная работа, потому что мы имеем дело с людьми", - подчеркнул он.

Кроме того, Эрдоган раскритиковал западные страны, которые предпринимают меры против протестующих. "Западные города, которые когда-то считались символами власти, порядка и свободы, сейчас превратились в тюрьмы под открытым небом", - отметил он.

Президент Турции также выступил с утверждением, что в будущем "в странах Запада будут большие бедствия, поскольку там есть большое количество наркоторговцев, сотрудничающих с террористическими группировками", действующими на территории самой республики.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему не подвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".

Теги
СирияТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
Реклама на ТАСС
Bild: лишь 20 вертолетов Бундесвера из 152 готовы к полетам
Компания Airbus Helicopters Deutschland не успевает произвести своевременный технический осмотр вертолетов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС