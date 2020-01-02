США признали ответственность за гибель 12 гражданских лиц при ударах по ИГ в Сирии

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ) признала гибель 12 мирных граждан в результате ударов по боевикам на территории Сирии. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил Соединенных Штатов.

"В ноябре 2019 года рассмотрено более 87 сообщений за предыдущие месяцы, получено 47 новых сообщений, - обратили внимание в СЕНТКОМ. - Завершено расследование 52 сообщений. Информация четырех отчетов признана достоверной, подтверждена гибель 12 гражданских лиц". При этом 48 дел не являются достоверными, отметили в пресс-службе.

Штаб коалиции регулярно публикует отчеты о жертвах среди мирного населения в результате ее действий в Сирии и Ираке.