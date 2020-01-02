Польские ВВС начали охранять воздушное пространство стран Балтии

ТАЛЛИН, 2 января. /ТАСС/. Миссия по охране воздушного пространства стран Балтии перешла к подразделению ВВС Польши. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии.

По ее информации, польские летчики будут выполнять свою миссию на истребителях F-16 на протяжении четырех месяцев. Пилоты будут нести службу круглосуточно, совершая регулярные тренировочные полеты, а также при необходимости выполняя полеты по опознанию воздушных объектов.

Охрану воздушного пространства стран Балтии с момента их вступления в НАТО в 2004 году осуществляют ВВС стран - членов НАТО в порядке ротации. Они базируются на эстонской авиабазе Эмари, а также на литовской базе Зокняй.