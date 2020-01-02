СМИ: в Алжире президент назначил новое правительство

РАБАТ, 3 января. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назначил в четверг вечером новое правительство страны, в которое вошли 39 членов, включая семерых министров-делегатов и четверых государственных секретарей. Об этом сообщает информационное агентство Algeria Press Service.

В правительстве премьер-министра Абдельазиза Джеррада пост министра иностранных дел занял Сабри Букадум, министра внутренних дел, местного самоуправления и обустройства территории - Камаль Бельджуд. Кресло министра юстиции, хранителя печати сохранил Белькасем Зегмати.

Министром энергетики стал Мухаммед Аркаб, финансов - Абдеррахман Рауйя, культуры - Малика Бенхуда (женщина), торговли - Камель Резиг, промышленности и горного дела - Фархат Айт Али Брахам, туризма, ремесел и семейного труда - Хасин Мермури, молодежи и спорта - Сид Али Хальди, национального образования - Мухаммед Уаджаут, гражданского строительства и транспорта - Фарук Шиали, сельского хозяйства и развития сельских районов - Шериф Омари, рыболовства и рыболовного производства - Сид Ахмед Феррухи.

Министром связи, официальным представителем правительства Алжира назначен Аммар Бельхимер. Министром по делам религий и вакуфов остался Юсеф Бельмехди. Самому молодому члену правительства - Ясину Валиду - 26 лет, он назначен министром-делегатом по вопросам стартапов.

Появились в кабинете министром и такие должности как государственный секретарь по вопросам кинопроизводства и государственный секретарь по вопросам культурной продукции. Ими стали, соответственно, Башир Юсеф Сехаири и Салим Дада. Генеральным секретарем правительства назначен Яхья Бухари.

Как сообщил официальный представитель президента Белаид Моханд Уссаид, 5 января состоится первое заседание нового правительства, которое пройдет под председательством Теббуна. Кабинет приступит к выработке плана действий, затем он будет представлен для утверждения парламенту.