СМИ: ПВО коалиции под эгидой США отразили ракетную атаку на аэропорт Багдада

ТАСС, 3 января. Средства ПВО коалиции под эгидой США отразили ракетную атаку на международный аэропорт Багдада. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Mayadeen. По его информации, удары из реактивных систем залпового огня наносились по центру, где размещаются американские и французские военные советники.

Несколько ракет упало в районе совместной базы американских военнослужащих и иракских сил специального назначения. По предварительным данным, ранения получили 12 иракских солдат.

По сведениям телеканала Al Sumaria, три ракеты разорвались в районе грузового терминала аэропорта, где есть пострадавшие среди мирных граждан. Воздушная гавань Багдада временно прекратила свою работу из угрозы безопасности полетов.