{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: ПВО коалиции под эгидой США отразили ракетную атаку на аэропорт Багдада

Как передает Al Mayadeen, удары из реактивных систем залпового огня наносились по центру, где размещаются американские и французские военные советники

ТАСС, 3 января. Средства ПВО коалиции под эгидой США отразили ракетную атаку на международный аэропорт Багдада. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Mayadeen. По его информации, удары из реактивных систем залпового огня наносились по центру, где размещаются американские и французские военные советники.

Несколько ракет упало в районе совместной базы американских военнослужащих и иракских сил специального назначения. По предварительным данным, ранения получили 12 иракских солдат.

По сведениям телеканала Al Sumaria, три ракеты разорвались в районе грузового терминала аэропорта, где есть пострадавшие среди мирных граждан. Воздушная гавань Багдада временно прекратила свою работу из угрозы безопасности полетов.

Теги
СШАИрак
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
СМИ: сирийские войска отбили контратаки террористов на юге Идлиба
По данным агентства SANA, правительственные силы Сирии уничтожили три заминированные машины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС