Эксперты заявили, что Трамп лично приказал продлить блокировку военной помощи Украине

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома в конце августа 2019 года получило прямое распоряжение президента США Дональда Трампа снова отсрочить выделение военной помощи Украине в размере $391 млн. Об этом сообщил в четверг онлайн-форум Just Security, который действует при школе права Университета Нью-Йорка и позиционирует себя как объединение экспертов в области государственного управления, юристов и научных работников.

Форум изложил содержание служебной переписки по электронной почте между сотрудником АБУ Майклом Даффи и помощником заместителя министра обороны США Элейн Маккаскер, занимающейся финансовыми вопросами. Подвергнутая цензуре переписка была опубликована 12 декабря и 20 декабря прошлого года на основании решения суда, удовлетворившего требование базирующегося в американской столице Центра за честность в публичной политике (Center for Public Integrity). Just Security поясняет, что получило копии переписки, не отредактированные цензорами.

Согласно публикации, у Трампа появились вопросы по поводу целесообразности финансовой и военной поддержки Украины 19 июня прошлого года. Маккаскер, отвечая на запросы из Белого дома 25 июня того же года, написала, что на тот момент из $250 млн, предназначавшихся Киеву, было израсходовано "только $7 млн". К электронному посланию был приложен список закупаемого для Украины оборудования и снаряжения, а также перечень американских компаний-поставщиков. Даффи в электронном послании уведомил Минобороны о планах администрации США пересмотреть подход к помощи Киеву и рекомендовал приостановить ее предоставление. Это произошло через несколько часов после телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, уточнил Just Security.

Согласно публикации, 30 августа 2019 года сотрудник АБУ уведомил помощника заместителя министра обороны США об итогах очередного совещания Трампа с главой Пентагона Марком Эспером и госсекретарем Майклом Помпео. "Ясное распоряжение президента продолжать приостановку [помощи Украине]", - написал Даффи. Его переписка с Маккаскер, с точки зрения Just Security, свидетельствует о том, что в Пентагоне и АБУ крайне беспокоились об исполнении федерального бюджета, который предписывал израсходовать предназначенные Киеву средства не позднее завершения 2019 финансового года 30 сентября. Чиновники обоих ведомств не хотели нести ответственность за несоблюдение финансовой дисциплины.

По оценке Just Security, решение приостановить помощь Украине единолично принимал Трамп. Остальные члены администрации США не возражали открыто, но и не поддерживали такой шаг ввиду отсутствия ясных причин и обоснования. В итоге распоряжение возобновить выделение помощи Киеву последовало 11 сентября прошлого года, непосредственно перед тем, как разразился скандал вокруг июльского разговора Трампа с Зеленским.

Громкий скандал

Жалоба неназванного сотрудника американской разведки на содержание беседы стала в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты Трампа, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.