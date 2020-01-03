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Reuters: США подтвердили, что нанесли удары по двум связанным с Ираном целям в Багдаде

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты подтверждают, что нанесли в пятницу удары по двум связанным с Ираном целям в Багдаде. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

Никаких дополнительных деталей в настоящее время не приводится. В Пентагоне пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать сообщения о том, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани был убит в результате ракетных ударов в районе Багдада.

Теги
СШАИранИрак
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СМИ: командующий спецслужбы "Аль-Кудс" иранского КСИР убит ракетным ударом в Багдаде
Также погиб заместитель главы иракского шиитского ополчения, передает телеканал Al Arabiya
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