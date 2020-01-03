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СМИ: командующий спецслужбы "Аль-Кудс" иранского КСИР убит ракетным ударом в Багдаде

Также погиб заместитель главы иракского шиитского ополчения, передает телеканал Al Arabiya

ТАСС, 3 января. Командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в пятницу ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

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По его данным, двое высокопоставленных военных находились в автомобилях, по которым была нанесена серия ракетных ударов. Ранее представитель "Аль-Хашд аш-Шааби" информировал о том, что среди погибших пятеро были членами организации, еще двое - "гостями, прибывшими в багдадский аэропорт". Аэропорт временно прекратил работу из угрозы безопасности полетов.

Батальон "Аль-Кудс" - одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями его командующего - генерала Касема Сулеймани. Представители администрации президента США Дональда Трампа заявляли, что приравнивают Сулеймани к террористу.

Шиитские формирования "Аль-Хашд аш-Шааби" сражались на стороне иракской армии и внесли вклад в разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.

Теги
СШАИранИракТрамп, Дональд
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