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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Сенатор Букер: у Трампа нет стратегии действий при обострении ситуации на Ближнем Востоке

Сенатор также выразил озабоченность по поводу того, что американский лидер принимает решения импульсивно, а затем озвучивает их в Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не имеет стратегии действий в условиях обострившейся ситуации на Ближнем Востоке после американского ракетного удара, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Такое мнение высказал в пятницу в интервью телекомпании СNN претендент на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии сенатор Кори Букер (от штата Нью-Джерси).

"Я испытываю глубокую озабоченность по поводу того, что президент Трамп уже продемонстрировал отсутствие у него стратегии дальнейших действий в условиях, когда мы сталкиваемся с вызовами на Ближнем Востоке", - отметил сенатор.

"Ситуация все обостряется, а у президента нет ясной стратегии, нацеленной на обеспечение безопасности американцев, - продолжал он. - Мы должны рассматривать сложившуюся ситуацию с точки зрения последствий для безопасности американцев в Ираке, на Ближнем Востоке и во всем мире".

"Всякий раз, когда президент предпринимает такого рода действия, вступают в силу определенные правила, и у нас есть много вопросов относительно этого случая применения силы, относительно того, какие могут быть последствия, и относительно того, как следовало проводить консультации с Конгрессом по этому вопросу", - продолжал сенатор, выразив озабоченность по поводу того, что Трамп "принимает решения импульсивно, а затем озвучивает их в Twitter.

Министерство обороны США в официальном заявлении ранее информировало, что ракетный удар, приведший к смерти Сулеймани, был нанесен по распоряжению Трампа. По утверждению Пентагона, удар носил оборонительный характер, так как преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Соединенные Штаты возложили на Сулеймани ответственность за то, что он якобы одобрил проведение акций протеста перед американским посольством в Багдаде на этой неделе.

Теги
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