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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

СМИ: министр обороны Израиля созвал экстренное совещание на фоне убийства Сулеймани

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свете последних событий в регионе намерен сократить свой визит в Грецию и вернуться в Израиль

ТАСС, 3 января. Министр обороны Израиля Нафтали Беннет проведет утром в пятницу экстренное совещание с военным руководством и главами спецслужб для обсуждения вопросов безопасности в связи с убийством ВС США командующего отрядами "Аль-Кудс" иранского КСИР генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее информации, во встрече также примет участие начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авив Кохави.

Кроме того, появилась информация о том , что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свете последних событий в регионе намерен сократить свой визит в Грецию и вернуться в Израиль. ЦАХАЛ также принял решение о закрытии для туристов горы Хермон.

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу в районе аэропорта Багдада ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР. Пресс-служба американского военного ведомства также сообщила, что операция проводилась по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Теги
ИзраильГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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