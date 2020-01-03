Fox: власти США готовы к любому варианту развития событий после устранения Сулеймани

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа не исключает любого варианта развития событий после устранения командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани и полна решимости обеспечить соблюдение национальных интересов Соединенных Штатов в Ираке и соседних странах. Об этом сообщил в пятницу американский телеканал Fox News со ссылкой на источники своего ведущего Шона Ханнити в Белом доме, Госдепартаменте и ВС.

"Мне удалось получить сегодня ночью подтверждения того, что наши ВС, Госдепартамент, президент - все они находятся в состоянии полной готовности. Рассматривается каждый [из имеющихся] вариантов действий, американские интересы в Ираке и в регионе будут защищены", - информировал Ханнити, который пользуется расположением президента Трампа и сказал, что прервал свой отпуск специально, чтобы выйти в эфир с данными своих источников в Вашингтоне.

Fox News противопоставляет нынешнюю операцию в международном аэропорту Багдада действиям американских спецслужб, дипломатов и военных, допустивших нападение 11 сентября 2012 года на дипломатическое представительство США в ливийском Бенгази. В причастности к атаке, приведшей к гибели посла Кристофера Стивенса и еще трех американцев, подозревают боевиков связанной с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) радикальной салафитской группировки "Ансар аш-Шариа" ("Сторонники шариата"), которая внесена Вашингтоном в списки террористических организаций.

Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу в районе аэропорта Багдада ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР. Пресс-служба американского Министерства обороны сообщила, что операция проводилась по распоряжению президента Трампа.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в стране трехдневный общенациональный траур, пообещав отомстить тем, кто стоит за убийством Сулеймани.