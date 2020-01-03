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Киев возмутился советом британского журнала посещать Крым по новому мосту

В посольстве Украины в Великобритании подчеркнули, что "Крым стоит того, чтобы войти в число самых горячих туристических направлений 2020 года, но это территория, находящаяся под военной оккупацией"

КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Посольство Украины в Великобритании раскритиковало совет читателям от британского журнала Good Housekeeping совершать поездки в Крым по новому железнодорожному мосту. Соответствующее заявление опубликовано на странице дипломатического представительства в Facebook.

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"Не вводите своих читателей в заблуждение. Несомненно, Крым стоит того, чтобы войти в число самых горячих [туристических] направлений 2020 года, но это территория, находящаяся под военной оккупацией", - сказано в сообщении украинского посольства.

Ранее британский журнал опубликовал советы путешественникам о том, как путешествовать по России. Кроме прочего, там указывается, что в Крым теперь можно попасть поездом по Крымскому мосту.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. 23 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии железнодорожной части транспортного перехода между Керчью и Таманью. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.

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