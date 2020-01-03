Помпео заявил о приверженности США деэскалации на Ближнем Востоке

ТАСС, 3 января. Глава Госдепартамента США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Яном Цзечи подчеркнул приверженность США урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Госдепа США.

"Госсекретарь Майкл Помпео обсудил по телефону с Яном Цзечи недавнее решение президента [США Дональда] Трампа о ликвидации [иранского генерала] Касема Сулеймани в ответ на угрозы жизни американских граждан. Госсекретарь подчеркнул, что США по-прежнему привержены деэскалации в регионе", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Помпео также сообщил, что США готовы к любому возможному ответу Ирана на убийство генерала.