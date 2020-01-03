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Выборы президента США - 2020

В теледебатах в Айове смогут принять участие пять претендентов на пост президента США

В них могут принять участие бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Эми Клобушар и мэр города Саут-Бенда Пит Буттеджадж

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Число участников предстоящих 14 января общенациональных теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США может сократиться до пяти. С таким прогнозом выступил в пятницу интернет-портал Elections Central, размещающий информацию о подготовке к американским выборам.

К участию в теледебатах в Университете Дрейка в штате Айова за три недели до назначенных на 3 февраля первых в США собраний партийных активистов по решению Национального комитета Демократической партии будут допущены лишь те претенденты, кто сумеет получить по крайней мере 5% голосов потенциальных избирателей-демократов по итогам четырех общенациональных опросов, а также собрать пожертвования на ведение кампании у 225 тыс. избирателей. Пока эти требования выполнили бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж.

Сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер и предприниматель Эндрю Янг выполнили пока лишь одно из условий - собрали пожертвования у 225 тыс. потенциальных избирателей. По данным Elections Central, Янг обратился к Национальному комитету Демократической партии с призывом провести дополнительную серию опросов потенциальных избирателей в начале января, однако это предложение было отклонено.

Первые в новом году и уже седьмые с середины прошлого года общенациональные дебаты состоятся 14 января, их будет транслировать телекомпания CNN. Следующие дебаты намечены на 7 февраля в штате Нью-Гэмпшир, где 11 февраля начнутся первичные выборы. Отличие собраний партийных активистов от первичных выборов состоит в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями штатов.

19 февраля претенденты будут участвовать в теледебатах в Лас-Вегасе (штат Невада), а 25 февраля - в Чарлстоне (штат Южная Каролина). Они состоятся за неделю до одного из важнейших этапов предвыборной кампании - "супервторника". В этот день выборы делегатов на национальные съезды пройдут в 17 штатах.

Процесс выдвижения делегатов завершится 16 июня первичными выборами в столичном округе Колумбия. Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа в городе Шарлотте (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

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СШАВыборы президента США - 2020
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