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Генсек ООН провел беседу с постпредом США после убийства Сулеймани

ООН, 3 января. /ТАСС/. Генсек ООН Антониу Гутерриш провел беседу с постпредом США при организации Келли Крафт после американского удара по аэропорту в Багдаде, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

"Я знаю, что у него состоялось несколько телефонных разговоров, также он пообщался с послом США", - сказал Хак, отвечая на вопрос, состоялись ли уже у Гутерриша какие-либо контакты с мировыми лидерами после гибели Сулеймани.

Теги
СШАИранГутерриш, Антониу
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