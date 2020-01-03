Генсек ООН провел беседу с постпредом США после убийства Сулеймани

ООН, 3 января. /ТАСС/. Генсек ООН Антониу Гутерриш провел беседу с постпредом США при организации Келли Крафт после американского удара по аэропорту в Багдаде, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

"Я знаю, что у него состоялось несколько телефонных разговоров, также он пообщался с послом США", - сказал Хак, отвечая на вопрос, состоялись ли уже у Гутерриша какие-либо контакты с мировыми лидерами после гибели Сулеймани.