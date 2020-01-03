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ЦИК Испании считает, что заключенный экс-замглавы Каталонии не может быть евродепутатом

Ранее суд постановил, что Ориол Жункерас имеет депутатскую неприкосновенность

МАДРИД, 3 января. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Испании считает, что бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас не может быть депутатом Европарламента (ЕП). Об этом сообщила в пятницу газета La Vanguardia.

По ее информации, ЦИК аргументировал свою позицию тем, что политик был приговорен к 13 годам тюрьмы за причастность к организации незаконного референдума о независимости Каталонии. Как написал в Twitter лидер оппозиционной Народной партии (НП) Пабло Касадо, "другое обжалование НП в ЦИК добилось, чтобы Жункерас не был евродепутатом, поэтому он останется в тюрьме и не поедет в Брюссель".

Европейский суд юстиции в Люксембурге 19 декабря постановил, что Жункерас имеет депутатскую неприкосновенность, так как является членом ЕП. Верховный суд (ВС) Испании пообещал изучить решение европейской юстиции и просил стороны, вовлеченные в процесс, изложить свои позиции.

В июле ВС решил уточнить у суда ЕС вопрос о сфере действия неприкосновенности бывшего замглавы правительства Каталонии, который по итогам выборов в Европарламент получил место в палате. Испанские судебные власти не позволили ему принести присягу в качестве евродепутата.

ВС Испании вынес ранее вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

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