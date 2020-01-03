Лидер Каталонии просит созвать заседание парламента региона из-за решения ЦИК Испании

МАДРИД, 3 января. /ТАСС/. Глава правительства Каталонии Ким Торра попросил спикера парламента региона Роже Торрена созвать в субботу экстренное заседание палаты в ответ на решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Испании лишить Торру места в парламенте региона. Соответствующее заявление Торра сделал в пятницу, передает газета El Periódico.

ЦИК Испании решил лишить Торру кресла в каталонском парламенте. Между тем устав автономии предусматривает, что главой правительства Каталонии должен быть избран один из депутатов регионального парламента.

"Мое обязательство перед Каталонией твердое, - отметил Торра в ответ на решение ЦИК. - Это атака против избирателей". По его мнению, позиция Центризбиркома является "государственным переворотом против институтов".

Решение ЦИК последовало после того, как 19 декабря Высший суд Каталонии постановил лишить лидера автономии права занимать государственные должности в течение 18 месяцев. Вердикт регионального суда подлежит обжалованию в Верховном суде (ВС) Испании, и глава кабмина Каталонии уже подтвердил, что подаст апелляцию в ВС.

Предполагалось, что до тех пор, пока не будет оглашено окончательное решение, Торра и дальше может занимать свой пост. Однако правые партии обратились в ЦИК с просьбой, чтобы в соответствии с решением суда Каталонии Торра был лишен места в каталонском парламенте.

Сейчас в Барселоне проходит акция протеста против позиции Центризбиркома, в ходе которой со здания правительства Каталонии был снят флаг Испании.

Суть дела

Дело, по которому проходил Торра, связано с неповиновением решению ЦИК Испании в преддверии выборов в стране.

Рассмотрение дела в отношении Торры прошло в ноябре текущего года. Оно связано с использованием сепаратистской символики на правительственных зданиях в преддверии всеобщих выборов в Испании, которые состоялись весной этого года. Прокуратура требовала лишить Торру права занимать госдолжности в течение 20 месяцев.

В преддверии выборов в стране ЦИК постановил убрать с административных учреждений в Каталонии желтые ленты, которые отчасти стали символом сторонников выхода региона из состава Испании, а также эстелады - неофициальные флаги сепаратистов. Решение Центризбиркома было направлено на то, чтобы гарантировать политический нейтралитет органов власти перед голосованием.

Сначала Торра игнорировал постановление ЦИК, а затем решил просто заменить желтые ленты на белые, что не удовлетворило Центризбирком. После того, как ЦИК пригрозил обратиться в прокуратуру, сепаратистская символика была снята со зданий региональных властей.