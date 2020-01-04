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СМИ: командиры шиитского ополчения не пострадали при авиаударе США в Ираке

Источники Baghdad Al Youm подтвердили, что удар нанесен в районе стадиона Эт-Таджи

КАИР, 4 января. /ТАСС/. Представители командования шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" не пострадали в результате авиаудара США по конвою его бойцов в районе Эт-Таджи на севере иракской столицы. Об этом сообщает информационный портал Baghdad Al Youm со ссылкой на источники в ополчении.

"Можем подтвердить, что удар нанесен в районе стадиона Эт-Таджи. Лидеров ополчения в числе погибших нет, - указали источники в "Аль-Хашд аш-Шааби". - Призываем прессу полагаться на информацию из официальных источников, не позволяя вводящим в заблуждение СМИ передавать ложные новости, направленные на дестабилизацию обстановки в стране".

Ранее телеканал As Sumaria сообщил, что целью американской авиации был один из командиров ополчения. По информации телестанции, в результате удара погибли шесть человек, трое были ранены.

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