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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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CNN: США пока не планируют наносить новые удары по поддерживаемым Ираном силам

По информации источников телеканала, сейчас сотрудники разведывательных служб проводят консультации относительно того, когда Иран может предпринять ответные шаги в связи с ударом американских ВВС в районе аэропорта Багдада

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Вашингтон пока не намерен наносить новые удары по поддерживаемым Тегераном формированиям на территории Ирака или других стран, если американские силы не будут атакованы. С таким утверждением выступил в субботу телеканал СNN.

По словам его источников из числа официальных лиц США, в настоящее время военные и сотрудники разведывательных служб проводят консультации относительно того, когда Иран может предпринять ответные шаги в связи с ударом американских ВВС в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Как отмечает телеканал, Вашингтон пытается установить, готовится ли Тегеран нанести ответные удары в ближайшие несколько дней или позднее.

В публикации утверждается, что есть свидетельства подготовки в исламской республике к возможному применению баллистических ракет малой и средней дальности. По сведениям CNN, у американской стороны пока нет полной уверенности в том, что Иран воспользуется указанными вооружениями. Вашингтон пытается получить больше информации с помощью спутников и другими методами.

По словам источников телеканала, военные США не будут атаковать ракетные базы Ирана, если только не появятся бесспорные доказательства того, что их подготовили для нанесения ударов.

Телеканал отмечает, что в администрации президента США Дональд Трампа было много споров о том, следует ли убивать Сулеймани. Некоторые помощники американского лидера отмечали, что это может привести к непредсказуемым последствиям.

Теги
СШАИранГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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