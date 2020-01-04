В Хорватии пройдет второй тур выборов президента

ЗАГРЕБ, 5 января. /ТАСС/. Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Хорватии. На пост главы государства претендуют занявшие по итогам предыдущего раунда первое и второе места кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович и действующий президент Колинда Грабар-Китарович, получившие 29,55% и 26,65% голосов избирателей соответственно.

Популярный в республике певец и музыкант Мирослав Шкоро заручился поддержкой 24,45% граждан. Никто из участников избирательной гонки не смог набрать более 50% голосов для победы в первом туре, в котором соперничали 11 кандидатов.

Как сообщила Государственная избирательная комиссии (ГИК) Хорватии, более 6,5 тыс. участков для голосования в республике и за рубежом откроются в 07:00 по местному времени (09:00 мск) и завершат работу в 19:00 (21:00 мск).

Победителем во втором туре будет объявлен кандидат, который получит относительное большинство, то есть наберет больше голосов, чем оппонент.

Расстановка сил

Согласно последним опросам общественного мнения, ярко выраженного фаворита выявить так и не удалось. В последние дни предвыборной кампании рейтинги обоих кандидатов постоянно менялись на фоне тех или иных заявлений во время публичных выступлений. Так, после первых теледебатов небольшое лидерство наметилось у бывшего премьер-министра республики Милановича, а по итогам следующего появления в эфире большая часть граждан отдала предпочтение Грабар-Китарович.

Миланович выступает против расширения полномочий главы государства, не поддерживает введение в стране евро и в случае своего избрания намерен развивать партнерство с Западной Европой и США. Кроме того, в его программе числятся борьба с коррупцией и доступное, но платное здравоохранение.

Предвыборная кампания обошлась Милановичу более чем в 1,5 млн кун (свыше €200 тыс.).

Его соперницу поддерживает правящая правоцентристская партия "Хорватское демократическое содружество" премьер-министра Андрея Пленковича. Программа Грабар-Китарович предусматривает расширение экономических и социальных прав работающих супругов с детьми (дополнительный отпуск, гибкий график работы), борьбу с безработицей, а также достижение гендерного равенства. Кроме того, она обещает провести реформу государственного управления путем введения модели измерения эффективности как руководителей, так и рядовых сотрудников, разработать программы для предотвращения всех видов насилия и защиты уязвимых групп общества. Грабар-Китарович считает необходимым увеличить оборонный бюджет, в 2018 году составлявший около 1,5% ВВП, и модернизировать армию, расширить полномочия президента, в том числе за счет определенной роли в назначении судей Конституционного суда. В приоритете также укрепление позиций Хорватии в отношениях с Евросоюзом, НАТО и США, в Юго-Восточной Европе и на Балканах, развитие диалога с Россией, Китаем и Индией.

По сообщениям хорватских СМИ, штаб Грабар-Китарович оценил ее предвыборную кампанию более чем в 5,4 млн кун (свыше €730 тыс.).

Информация избиркома

По данным ГИК Хорватии, правом голоса на выборах во втором туре обладают около 3,85 млн граждан, из которых почти 177 тыс. проживают за рубежом.

Президент избирается всеобщим прямым голосованием на пять лет с правом переизбрания на один срок. Кандидатом может стать любой гражданин страны старше 18 лет. Он имеет право баллотироваться от партии, политического объединения, группы избирателей или быть независимым кандидатом. Для участия в выборах претенденту необходимо собрать не менее 10 тыс. подписей избирателей.

Предвыборная кампания в Хорватии стартовала 5 декабря и завершилась 3 января. По информации ГИК, серьезных нарушений, в том числе во время первого тура, не зафиксировано.

Следить за голосованием будут свыше 24 тыс. наблюдателей.