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СМИ: самолеты западной коалиции находятся в небе над шиитскими базами на западе Ирака

Ранее самолеты коалиции совершили налет на штаб шиитских ополченцев в городе Эль-Каиме близ границы с Сирией

ТАСС, 5 января. ВВС западной коалиции во главе с США находятся в небе над базами шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", расположенными в граничащих с Сирией районах на западе Ирака. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al-Hadath.

По его информации, самолеты коалиции совершили в субботу вечером налет на штаб ополченцев в городе Эль-Каиме близ границы с Сирией. В результате есть убитые и раненые среди шиитских бойцов, их численность уточняется. В район Эль-Каима сейчас направляется колонна карет скорой помощи.

Удар по штабу ополченцев последовал за заявлением командира группировки "Катаиб Хезболлах" Махера Хаммуда, который предупредил, что с вечера воскресенья все базы в Ираке, где находятся американские военнослужащие, станут мишенями шиитских бойцов. Он призвал иракских солдат "не становиться живым щитом для баз США и держаться от них на расстоянии не менее 1 км".

Ранее в субботу поступила информация о трех обстрелах из минометных установок хорошо укрепленной "зеленой зоны" в Багдаде, где расположено посольство США. Выпущенные шиитскими ополченцами снаряды упали также рядом с авиабазой в Баладе в провинции Салах-эд-Дин и возле оперативного штаба в Эль-Кинди под Мосулом, где размещены американские военнослужащие.

Конфронтация между войсками США в Ираке и шиитскими формированиями началась после того, как 29 декабря американские беспилотные летательные аппараты нанесли удары по лагерю "Катаиб Хезболлах" в Эль-Каиме. Тогда жертвами налета стали 25 человек и свыше 40 получили ранения. Атака на лагерь ополченцев спровоцировала попытку штурма американской дипмиссии в Багдаде, которую предприняли 31 декабря шиитские активисты.

В пятницу в результате ракетного удара ВВС США в районе международного аэропорта Багдада погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. По версии Пентагона, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Как утверждают в Вашингтоне, планировавшиеся иранским генералом атаки могли привести к гибели сотен американцев и иракцев.

Теги
Ирак
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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
Власти США считают, что Иран может провести кибератаку или теракт после убийства Сулеймани
Они отмечают, что во многих случаях Иран делал своей мишенью интересы Соединенных Штатов с помощью таких партнеров, как ливанская шиитская партия "Хезболлах"
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