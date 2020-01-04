СМИ: самолеты западной коалиции находятся в небе над шиитскими базами на западе Ирака

ТАСС, 5 января. ВВС западной коалиции во главе с США находятся в небе над базами шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", расположенными в граничащих с Сирией районах на западе Ирака. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al-Hadath.

По его информации, самолеты коалиции совершили в субботу вечером налет на штаб ополченцев в городе Эль-Каиме близ границы с Сирией. В результате есть убитые и раненые среди шиитских бойцов, их численность уточняется. В район Эль-Каима сейчас направляется колонна карет скорой помощи.

Удар по штабу ополченцев последовал за заявлением командира группировки "Катаиб Хезболлах" Махера Хаммуда, который предупредил, что с вечера воскресенья все базы в Ираке, где находятся американские военнослужащие, станут мишенями шиитских бойцов. Он призвал иракских солдат "не становиться живым щитом для баз США и держаться от них на расстоянии не менее 1 км".

Ранее в субботу поступила информация о трех обстрелах из минометных установок хорошо укрепленной "зеленой зоны" в Багдаде, где расположено посольство США. Выпущенные шиитскими ополченцами снаряды упали также рядом с авиабазой в Баладе в провинции Салах-эд-Дин и возле оперативного штаба в Эль-Кинди под Мосулом, где размещены американские военнослужащие.

Конфронтация между войсками США в Ираке и шиитскими формированиями началась после того, как 29 декабря американские беспилотные летательные аппараты нанесли удары по лагерю "Катаиб Хезболлах" в Эль-Каиме. Тогда жертвами налета стали 25 человек и свыше 40 получили ранения. Атака на лагерь ополченцев спровоцировала попытку штурма американской дипмиссии в Багдаде, которую предприняли 31 декабря шиитские активисты.

В пятницу в результате ракетного удара ВВС США в районе международного аэропорта Багдада погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. По версии Пентагона, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Как утверждают в Вашингтоне, планировавшиеся иранским генералом атаки могли привести к гибели сотен американцев и иракцев.