Иранский военачальник: убийство Сулеймани знаменует конец присутствия США в регионе

ТАСС, 5 января. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Хосейн Салами заявил, что гибель в результате американского авиаудара иранского военачальника Касема Сулеймани знаменует конец присутствия США на Ближнем Востоке. Об этом сообщило в воскресенье иранское агентство IRNA.

По его данным, Салами предупредил, что КСИР возьмет реванш, однако его сроки и масштабы пока не известны. Он также отметил, что США всегда терпели сокрушительные поражения вследствие своих собственных ошибок. Как подчеркнул Салами, любой, кто примет сторону Вашингтона, будет считаться врагом мусульманского мира.

Командующий КСИР также указал, что на Ближнем Востоке воцарятся процветание, безопасность и стабильность, как только США уйдут из этого региона.

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу в районе багдадского аэропорта ракетный удар, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР генерал Сулеймани. Министерство обороны США заявило, что операция была проведена по распоряжению президента Дональда Трампа. Согласно версии Пентагона, удар носил оборонительный характер, так как преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Как утверждают в Вашингтоне, планировавшиеся иранским генералом атаки могли привести к гибели сотен американцев и иракцев.