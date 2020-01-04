Власти США считают, что Иран может провести кибератаку или теракт после убийства Сулеймани

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Власти Ирана могут совершить теракт или провести кибератаку против критически важной инфраструктуры США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Это утверждается в распространенном в субботу заявлении Министерства внутренней безопасности (МВБ) США в связи с проведенной операцией американских ВС по ликвидации генерала.

В документе сообщается, что Иран поддерживает высокий уровень своего потенциала в киберпространстве и "может совершать кибератаки против США". "Иран способен, как минимум, осуществить нападения с временными разрушительными последствиями против критически важной инфраструктуры в Соединенных Штатах", - считают в МВБ.

Как говорится в заявлении, Тегеран "скорее всего, рассматривает террористическую деятельность как вариант сдерживания или ответных мер против своих предполагаемых противников". "Во многих случаях Иран делал своей мишенью интересы Соединенных Штатов с помощью таких партнеров, как [ливанская шиитская партия] "Хезболлах", - утверждается в документе.

При этом МВБ в очередной раз заявило об "отсутствии на данный момент информации, указывающей на конкретную, заслуживающую доверия угрозу" США. "Иран и такие его партнеры, как "Хезболлах" продемонстрировали намерение и способности проводить операции в Соединенных Штатах", - поясняется в заявлении.