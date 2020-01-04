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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Власти США считают, что Иран может провести кибератаку или теракт после убийства Сулеймани

Они отмечают, что во многих случаях Иран делал своей мишенью интересы Соединенных Штатов с помощью таких партнеров, как ливанская шиитская партия "Хезболлах"

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Власти Ирана могут совершить теракт или провести кибератаку против критически важной инфраструктуры США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Это утверждается в распространенном в субботу заявлении Министерства внутренней безопасности (МВБ) США в связи с проведенной операцией американских ВС по ликвидации генерала.

В документе сообщается, что Иран поддерживает высокий уровень своего потенциала в киберпространстве и "может совершать кибератаки против США". "Иран способен, как минимум, осуществить нападения с временными разрушительными последствиями против критически важной инфраструктуры в Соединенных Штатах", - считают в МВБ.

Как говорится в заявлении, Тегеран "скорее всего, рассматривает террористическую деятельность как вариант сдерживания или ответных мер против своих предполагаемых противников". "Во многих случаях Иран делал своей мишенью интересы Соединенных Штатов с помощью таких партнеров, как [ливанская шиитская партия] "Хезболлах", - утверждается в документе.

При этом МВБ в очередной раз заявило об "отсутствии на данный момент информации, указывающей на конкретную, заслуживающую доверия угрозу" США. "Иран и такие его партнеры, как "Хезболлах" продемонстрировали намерение и способности проводить операции в Соединенных Штатах", - поясняется в заявлении.

Теги
СШАИранГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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