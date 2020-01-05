Епифаний заявил, что около 600 приходов канонической УПЦ перешли в новую церковь Украины

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Около 600 приходов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) присоединились к созданной год назад так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью "Радио Свобода".

"К нам присоединились со стороны Московского патриархата около 600 приходов", - сказал Епифаний, выразив надежду на то, что "в будущем также будет еще одна волна таких массовых переходов". При этом митрополит отметил, что переход церквей УПЦ МП проходил "мирно, спокойно и добровольно". "Мы не имеем права еще создавать внутри страны религиозный фронт, нам не нужны противостояния", - добавил Епифаний.

Между тем в конце 2019 года управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что сторонники раскольников серьезно преувеличивают число приходов УПЦ, перешедших под юрисдикцию ПЦУ.

"Подобные заявления являются откровенной манипуляцией. Конечно, есть церковные общины, которые вполне сознательно приняли решение о переходе в ПЦУ, они оформили этот переход в соответствии со своими уставными документами и действующим законодательством, однако таких случаев совсем немного, а точнее - 84", - сказал Антоний. Священнослужитель также напомнил, что некоторые переходы общин в ПЦУ были незаконными и носят характер рейдерства.

"Подавляющее большинство так называемых переходов - это действительно или силовые захваты сторонниками ПЦУ церковного имущества нашей церкви, или же перерегистрация общин, проведенная с откровенными нарушениями действующего законодательства", - подчеркнул он. Митрополит добавил, что религиозные общины УПЦ для установления справедливости и защиты прав обращаются в суды.

На данный момент на Украине действует единственная каноническая православная церковь - Украинская православная церковь. Однако усилиями руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - была создана Православная церковь Украины.