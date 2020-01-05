{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Епифаний заявил, что около 600 приходов канонической УПЦ перешли в новую церковь Украины

Митрополит отметил, что переход церквей УПЦ МП проходил "мирно, спокойно и добровольно"

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Около 600 приходов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) присоединились к созданной год назад так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью "Радио Свобода".

"К нам присоединились со стороны Московского патриархата около 600 приходов", - сказал Епифаний, выразив надежду на то, что "в будущем также будет еще одна волна таких массовых переходов". При этом митрополит отметил, что переход церквей УПЦ МП проходил "мирно, спокойно и добровольно". "Мы не имеем права еще создавать внутри страны религиозный фронт, нам не нужны противостояния", - добавил Епифаний.

Между тем в конце 2019 года управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что сторонники раскольников серьезно преувеличивают число приходов УПЦ, перешедших под юрисдикцию ПЦУ.

"Подобные заявления являются откровенной манипуляцией. Конечно, есть церковные общины, которые вполне сознательно приняли решение о переходе в ПЦУ, они оформили этот переход в соответствии со своими уставными документами и действующим законодательством, однако таких случаев совсем немного, а точнее - 84", - сказал Антоний. Священнослужитель также напомнил, что некоторые переходы общин в ПЦУ были незаконными и носят характер рейдерства.

"Подавляющее большинство так называемых переходов - это действительно или силовые захваты сторонниками ПЦУ церковного имущества нашей церкви, или же перерегистрация общин, проведенная с откровенными нарушениями действующего законодательства", - подчеркнул он. Митрополит добавил, что религиозные общины УПЦ для установления справедливости и защиты прав обращаются в суды.

На данный момент на Украине действует единственная каноническая православная церковь - Украинская православная церковь. Однако усилиями руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - была создана Православная церковь Украины.

Теги
УкраинаЕпифаний Думенко (украинский религиозный деятель)
Реклама на ТАСС
МИД Ирана после заявления Трампа вызвал посла Швейцарии, представляющего США в Тегеране
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС