Итоги повторного голосования на выборах в парламент Узбекистана обнародуют 6 января

ТАШКЕНТ, 5 января./ТАСС/. Итоги повторного голосования на выборах в Законодательную (нижнюю) палату Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана будут обнародованы 6 января в 13:00 по местному времени (11:00 мск), сообщил в воскресенье председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Мирзо-Улугбек Абдусаломов.

"Предварительные итоги повторного голосования на парламентских выборах в Узбекистане, которые проводятся 5 января, будут обнародованы 6 января в 13:00 часов по местному времени", - сказал Абдусаломов. По его словам, в соответствии с Избирательным кодексом республики, в повторном голосовании побеждает кандидат, набравший большее число голосов.

В результате прошедших 22 декабря 2019 года парламентских выборов граждане Узбекистана выбрали 125 из 150 депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса республики.

Согласно статье 59 Избирательного кодекса Узбекистана, повторное голосование в воскресенье проводится в общей сложности в 25 избирательных округах. В 22 из них ни один из выдвинутых кандидатов не получил необходимого большинства голосов, а в трех округах при определении итогов голосования была допущена арифметическая ошибка.

Как сообщил глава ЦИК, в борьбе за места в парламенте в повторном голосовании участвуют представители всех пяти зарегистрированных в республике политических партий - Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Народно-демократическая партия (НДПУ) и Экологическая партия. В результате выборов 22 декабря эти партии завоевали соответственно 42, 34, 20, 18 и 11 депутатских мандатов.