{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Итоги повторного голосования на выборах в парламент Узбекистана обнародуют 6 января

В результате прошедших 22 декабря 2019 года парламентских выборов граждане Узбекистана выбрали 125 из 150 депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса республики

ТАШКЕНТ, 5 января./ТАСС/. Итоги повторного голосования на выборах в Законодательную (нижнюю) палату Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана будут обнародованы 6 января в 13:00 по местному времени (11:00 мск), сообщил в воскресенье председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Мирзо-Улугбек Абдусаломов.

"Предварительные итоги повторного голосования на парламентских выборах в Узбекистане, которые проводятся 5 января, будут обнародованы 6 января в 13:00 часов по местному времени", - сказал Абдусаломов. По его словам, в соответствии с Избирательным кодексом республики, в повторном голосовании побеждает кандидат, набравший большее число голосов.

В результате прошедших 22 декабря 2019 года парламентских выборов граждане Узбекистана выбрали 125 из 150 депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса республики.

Согласно статье 59 Избирательного кодекса Узбекистана, повторное голосование в воскресенье проводится в общей сложности в 25 избирательных округах. В 22 из них ни один из выдвинутых кандидатов не получил необходимого большинства голосов, а в трех округах при определении итогов голосования была допущена арифметическая ошибка.

Как сообщил глава ЦИК, в борьбе за места в парламенте в повторном голосовании участвуют представители всех пяти зарегистрированных в республике политических партий - Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Народно-демократическая партия (НДПУ) и Экологическая партия. В результате выборов 22 декабря эти партии завоевали соответственно 42, 34, 20, 18 и 11 депутатских мандатов.

Теги
Узбекистан
Реклама на ТАСС
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
Зариф назвал возможную атаку на культурные объекты в Иране военным преступлением Трампа
По словам главы иранского МИД, "те, кто бесстыдно целится на иранские культурные объекты и мирных жителей, вероятно, даже не утруждались открыть юридический словарь"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС