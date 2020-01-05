Парламент Испании проголосовал против кандидатуры Педро Санчеса на пост премьера

МАДРИД, 5 января. /ТАСС/. Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании отклонил в воскресенье в ходе первого голосования кандидатуру исполняющего обязанности председателя правительства, генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост премьер-министра.

Чтобы быть избранным в первом раунде голосования, претенденту на должность главы кабмина нужно было получить поддержку абсолютного большинства депутатов, то есть минимум 176 из 350. Поскольку этого не произошло, через два дня в Конгрессе должно состояться второе голосование, на котором кандидату будет достаточно поддержки простого большинства парламентариев.