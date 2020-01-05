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Парламент Испании проголосовал против кандидатуры Педро Санчеса на пост премьера

Через два дня в Конгрессе должно состояться второе голосование
Исполняющий обязанности председателя правительства, генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес (слева) AP Photo/Manu Fernandez
Описание
Исполняющий обязанности председателя правительства, генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес (слева)
© AP Photo/Manu Fernandez

МАДРИД, 5 января. /ТАСС/. Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании отклонил в воскресенье в ходе первого голосования кандидатуру исполняющего обязанности председателя правительства, генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост премьер-министра.

Чтобы быть избранным в первом раунде голосования, претенденту на должность главы кабмина нужно было получить поддержку абсолютного большинства депутатов, то есть минимум 176 из 350. Поскольку этого не произошло, через два дня в Конгрессе должно состояться второе голосование, на котором кандидату будет достаточно поддержки простого большинства парламентариев.

Теги
ИспанияСанчес, Педро
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