Французское издание назвало десять политиков, способных повлиять на ситуацию на Украине

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Десять политиков способны оказать значительное влияние на преодоление кризиса на Украине, считает французское интернет-издание Factamedia . На первые места в этом списке аналитики поставили президента России Владимира Путина, лидера Украины Владимира Зеленского, главу Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелу Меркель. В перечень также включен глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

По мнению издания, Москва находится в ключевой позиции, поскольку ей "нет необходимости выдвигать новые идеи на переговорах, но достаточно лишь напоминать Киеву о существовании минских соглашений и последовательности предусмотренных этапов". "Сейчас мяч на стороне Украины, поскольку для продвижения мирного процесса киевские власти должны изменить законодательство, предусмотрев гарантии безопасности, а также специальный статус для республик Донбасса", - считает издание. По его оценке, процесс пока остановился из-за неготовности Киева сделать это.

Factamedia считает также, что Россия заняла сейчас более жесткую позицию в отношении защиты русскоязычного населения Украины. По мнению интернет-издания, Россия может быть готова "более радикально вмешиваться во внутренние дела Украины в случае дальнейшего притеснения русского языка и русскоязычного населения со стороны властей и национал-радикальных сил".

Киев теряет время

Как полагает издание, "минувший год, возможно, стал переломным, что касается перспектив урегулирования конфликта". На Украине после выборов, указывают аналитики, полностью сменилась власть - страна избрала нового президента, был избран новый состав парламента. В конце 2018 года руководство также поменялось в Донецке и Луганске. К власти там пришли, соответственно, Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Зеленский, напоминает издание, "выдвинул в качестве своей главной задачи прекращение конфликта в Донбассе, но пока его достижения в этой сфере остаются весьма скромными". Приветствуя обмен пленными, сайт указывает, что "в политическом плане никакого особого прогресса не отмечено". По мнению издания, это объясняется тем, что "Зеленский не согласен с текстом минских соглашений".

Киев настаивает на том, что выборы на неподконтрольных территориях Донбасса могут проводиться только на основе украинского законодательства и после, как заявляют киевские власти, "вывода оккупационных войск". По мнению французского издания, такая ревизия соглашений, с которой не будут согласны ни Россия, ни Донецк, ни Луганск, заведет ситуацию в тупик. "Время работает не на Зеленского, - отмечают аналитики. - Каждый день рейтинг его популярности снижается в связи со сложной экономической ситуацией в стране и очевидными ошибками новой власти в финансовой и социальной сферах".

Ставки Парижа

Наряду с обязанностью урегулировать внутренний кризис во Франции Макрону, как подчеркивает издание, досталась роль миротворца в Донбассе. Благосостояние Франции, однако, также зависит от урегулирования конфликта на Украине, поскольку санкции против России вредят экономике Европейского союза.

Меркель, которая долгое время была главной поборницей мира, дала понять, что не будет добиваться переизбрания на новый срок. "В свете неизбежного ухода Меркель с поста канцлера Макрон остается главным европейским переговорщиком в украинском конфликте", - отмечает сайт.

Французский президент серьезно отнесся к этой роли, изменив свою политику в отношении России. "Украина больше не главная проблема для Европы - такова позиция Макрона. Европа переживает сложный период, Брюссель теряет свое влияние, и в Елисейском дворце хотят построить новую архитектуру доверия между Европой и Российской Федерацией", - отмечает Factamedia.

Если Киев и Москва вступят на путь примирения и урегулируют споры, Европа могла бы перетасовать карты и установить "честный и требовательный диалог с Россией". "Вот почему Макрон будет активно призывать украинского президента к выполнению минских соглашений, - подчеркивают политологи. - Европа устала от конфликта в Донбассе, и Макрон хочет положить этому конец как можно раньше, став президентом-миротворцем".

Издание внесло в список президента США Дональда Трампа, отметив, что он "не хочет вступать в конфликт с Россией". "Были предложения включить Вашингтон в нормандский формат, но Трамп не проявил к ним интереса, - констатирует сайт. - Американский лидер ищет финансовые выгоды для своей страны в геополитике, а Украина ничего не может дать Вашингтону в этой области".

План Медведчука

Французские аналитики напоминают, что лидер главной оппозиционной партии Украины Медведчук посвятил последние шесть лет примирению Киева и Москвы. "Политик установил отношения с лидерами непризнанных республик, став человеком, к мнению которого прислушиваются не только в Киеве и Москве, но и в Донецке и Луганске", - отмечает сайт.

Медведчук, продолжают аналитики, выработал мирный план, который привлек внимание в Европейском парламенте и во французском Сенате. Согласно плану, республики Донбасса могут вернуться в состав Украины, если им предоставят автономию. Медведчук, кроме того, предложил еще один формат для решения проблемы, создав межпарламентскую группу в поддержку мирного диалога. Задействовав депутатов четырех стран, эта группа создала еще один канал переговоров по мирному процессу.

В список Factamedia также вошли Пасечник, Пушилин, президент Белоруссии Александр Лукашенко. Кроме того, в перечень включены куратор внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель и спецпредставитель ОБСЕ по Украине Хайди Грау, которые заняли свои посты в конце прошлого года.

Как замечает издание, большинство опрошенных им международных обозревателей и политических экспертов сегодня все больше верят в шансы положить конец конфликту на Украине. Аналитики связали это с "новыми политическими реалиями и новыми людьми, которые занялись данной проблемой".