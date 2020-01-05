AP: боевики "Аш-Шабаб" уничтожили на базе в Кении два самолета и два вертолета

ПРЕТОРИЯ, 5 января. /ТАСС/. Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" уничтожили в ходе атаки на аэродром при военно-морской базе в округе Ламу на северном побережье Кении два самолета США и Кении и два американских вертолета. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (АP) со ссылкой на кенийскую полицию.

Агентство утверждает, что получило доступ к внутреннему отчету полиции Кении. В нем говорится, что два самолета Cessna, один из которых принадлежал США, два американских вертолета и несколько транспортных средств США были уничтожены на взлетно-посадочной полосе аэродрома Манда. Он находится вблизи военно-морской базы Манда-Магогони на берегу Индийского океана, которую наряду с кенийскими войсками используют также силы США.

Ранее Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) сообщило, что совершенная в воскресенье атака боевиков "Аш-Шабаб" на аэродром в округе Ламу была отбита совместными действиями кенийских и американских сил. При этом, по словам представителя АФРИКОМ, был нанесен определенный ущерб инфраструктуре и оборудованию аэропорта, однако отказался предоставить дополнительную информацию, пока не будет проведена полная оценка произошедшего.

В свою очередь, военное командование Кении объявило, что во время нападения были ликвидированы пять боевиков "Аш-Шабаб", захвачена также крупная партия оружия.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года главарь "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.