В Хорватии завершилось голосование во втором туре выборов президента

ЗАГРЕБ, 5 января. /ТАСС/. Второй тур президентских выборов завершился в Хорватии в воскресенье. Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени (21:00 мск), начался подсчет голосов.

По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), на 16:30 (18:30 мск) явка избирателей составила 43,52%, что почти на пять процентных пунктов больше, чем в ходе первого тура выборов президента, состоявшегося 22 декабря прошлого года. Ожидается, что первые результаты подсчета голосов ГИК начнет объявлять ближе к 20:00 (22:00 мск).

Правом голоса на этих выборах обладают более 3,85 млн избирателей, в том числе почти 177 тыс. человек, проживающих за рубежом.

Гражданам страны предстояло проголосовать за одного из двух кандидатов, вышедших во второй тур. На пост главы государства претендуют действующий президент Колинда Грабар-Китарович, поддерживаемая правящей партией "Хорватское демократическое содружество", и бывший премьер-министр, выдвиженец от оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович.

По итогам первого тура, прошедшего 22 декабря прошлого года, Миланович набрал 29,55% голосов и занял первое место. Грабар-Китарович заручилась поддержкой 26,65% избирателей. Победителем во втором туре объявляется кандидат, получивший относительное большинство голосов.

Данные экзитпола

Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович лидирует во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, приведенные в воскресенье после закрытия избирательных участков телеканалом RTL.

Согласно имеющимся данным, Миланович пока набирает 53,25% голосов, а действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович - 46,75%.