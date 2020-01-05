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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Аравийские монархии призвали все стороны в Ираке к спокойствию

Генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латиф бен Рашид аз-Зайяни также призвал международное сообщество взять на себя ответственность за снижение эскалации в регионе

КАИР, 5 января. /ТАСС/. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) призывает все заинтересованные стороны в Ираке сохранять спокойствие и придерживаться диалога. Об этом, как сообщил телеканал Al Arabiya, заявил в воскресенье генсек сообщества Абдель Латиф бен Рашид аз-Зайяни.

"Призываем заинтересованные стороны в Ираке успокоиться и отдать предпочтение диалогу, - сказал он. - ССАГПЗ также обращается с призывом к международному сообществу взять на себя ответственность за снижение эскалации в регионе".

Кроме того, генсек организации указал, что аравийские монархии "с большой обеспокоенностью следят за опасным развитием событий в Ираке".

Ситуация в Ираке резко обострилась 29 декабря после ударов ВВС США по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда выступили с утверждением, что эта структура несет ответственность за произошедший ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский специалист.

Действия США вызвали жесткую критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра отношений с международной антитеррористической коалицией во главе с Вашингтоном. Обстановка накалилась до предела после того, как 2 января американские ВВС по распоряжению Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани, заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани. В своем заявлении он также указал, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры", совершив "самую большую стратегическую ошибку".

5 декабря парламент Ирака в ответ на американские бомбардировки в принятой на экстренном заседании резолюции обязал правительство "положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции".

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ИракГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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