Поверенного в делах Германии в Тегеране вызвали в МИД Ирана

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Поверенный в делах Германии в Тегеране был вызван в воскресенье в МИД Ирана после высказываний немецких политиков о гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

"Поверенный в делах Германии в Иране был сегодня вызван на разговор в иранский МИД", - сообщили агентству DPA во внешнеполитическом ведомстве ФРГ. Детали с германской стороны не приводятся.

В иранском МИД отметили, что причиной вызова поверенного стали "неправдивые, несоразмерные и деструктивные заявления немецких официальных лиц" о смерти Сулеймани, а также поддержка "террористического акта" со стороны США, передает DPA.

В пятницу представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер назвала действия Вашингтона "реакцией на ряд военных провокаций, за которые несет ответственность Иран".