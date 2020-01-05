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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Поверенного в делах Германии в Тегеране вызвали в МИД Ирана

В иранском МИД отметили, что причиной вызова поверенного стали "неправдивые, несоразмерные и деструктивные заявления немецких официальных лиц" о смерти Сулеймани, а также поддержка "террористического акта" со стороны США

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Поверенный в делах Германии в Тегеране был вызван в воскресенье в МИД Ирана после высказываний немецких политиков о гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

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"Поверенный в делах Германии в Иране был сегодня вызван на разговор в иранский МИД", - сообщили агентству DPA во внешнеполитическом ведомстве ФРГ. Детали с германской стороны не приводятся.

В иранском МИД отметили, что причиной вызова поверенного стали "неправдивые, несоразмерные и деструктивные заявления немецких официальных лиц" о смерти Сулеймани, а также поддержка "террористического акта" со стороны США, передает DPA.

В пятницу представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер назвала действия Вашингтона "реакцией на ряд военных провокаций, за которые несет ответственность Иран".

Теги
ИранГерманияГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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