Миссия ООН осудила удар по колледжу в Триполи, в котором погибли курсанты

РАБАТ, 5 января. /ТАСС/. Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) осуждает удар по военному колледжу в ливийской столице Триполи, в результате которого в субботу вечером погибли и получили ранения десятки курсантов. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Как подчеркнули в МООНПЛ, подобные действия усложняют ситуацию в Ливии и мешают возобновлению политического процесса в стране. В миссии напомнили, что нападения на гражданские объекты, такие как больницы и школы, могут считаться военными преступлениями. "Исполнители этих атак не останутся безнаказанными, сколько бы времени на это ни понадобилось", - подчеркивается в заявлении, которое цитирует Maghreb Arabe Press.

В субботу вечером представители операции "Вулкан гнева", проводимой Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, сообщили о том, что противостоящие им силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара нанесли авиаудар по жилому кварталу Эль-Хадба Эль-Хадра, в результате чего погибли 30 курсантов и 33 получили ранения. ЛНА в воскресенье опровергла причастность к нападению и призвала ООН расследовать этот инцидент.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно-признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. 12 декабря 2019 года Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.