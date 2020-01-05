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Кандидат оппозиции побеждает на выборах президента Хорватии после обработки 90% бюллетеней

По данным Государственной избирательной комиссии, действующую главу государства Колинду Грабар-Китарович поддержали 47,08% избирателей

ЗАГРЕБ, 5 января. /ТАСС/. Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович, по предварительным данным, побеждает во втором туре выборов президента страны, которые состоялись в воскресенье. Об этом сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) Хорватии.

По итогам обработки 90% бюллетеней, Миланович набирает 52,92% голосов. Действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович уступает своему оппоненту, ее поддержали 47,08% избирателей.

Более 3,85 млн избирателей Хорватии, в том числе 177 тыс. проживающих за рубежом, предстояло проголосовать за одного из двух кандидатов, вышедших во второй тур. За пост главы государства боролись действующий президент Колинда Грабар-Китарович, поддерживаемая правящей партией "Хорватское демократическое содружество", и бывший премьер-министр, выдвиженец от оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович.

По итогам первого тура, прошедшего 22 декабря прошлого года, Миланович набрал 29,55% голосов и занял первое место. Грабар-Китарович заручилась поддержкой 26,65% избирателей.

Теги
ХорватияМиланович, ЗоранГрабар-Китарович, Колинда
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