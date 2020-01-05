Премьер Ирака обсудил с президентом Франции вопрос вывода иностранных войск

КАИР, 6 января. /ТАСС/. Вопрос вывода иностранных сил из Ирака обсудили в воскресенье вечером премьер страны Адель Абдель Махди и президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом сообщила канцелярия главы правительства арабской республики.

"Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросу вывода иностранных войск из Ирака таким образом, чтобы это не навредило борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), сохранило суверенитет Ирака и не навредило отношениям с входящими в коалицию государствами, - отмечается в коммюнике. - Стороны договорились продолжить обсуждение этого деликатного вопроса".

Ситуация в Ираке резко обострилась 29 декабря после ударов ВВС США по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда выступили с утверждением, что эта структура несет ответственность за произошедший ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский специалист. Действия США вызвали жесткую критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра отношений с международной антитеррористической коалицией во главе с Вашингтоном. Обстановка накалилась до предела после того, как 2 января американские ВВС по распоряжению Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани, заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани. В своем заявлении он также указал, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры", совершив "самую большую стратегическую ошибку".

5 января парламент Ирака в ответ на американские бомбардировки в принятой на экстренном заседании резолюции обязал правительство "положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции".