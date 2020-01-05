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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Франция выступила за продолжение операций антитеррористической коалиции в Ираке

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и премьер Ирака Адель Абдель Махди "согласились продолжить диалог по этому вопросу"

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре с иракским премьером Аделем Абдель Махди подчеркнул важность продолжения действий возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на территории Ирака. Об этом говорится в коммюнике, обнародованном в воскресенье французским внешнеполитическим ведомством.

"Министр подчеркнул важность продолжения борьбы против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии в рамках международной коалиции против ИГ при полном уважении суверенитета Ирака", - отмечается в сообщении.

В заявлении МИД Франции указывается, что Ле Дриан и премьер-министр Ирака "согласились продолжить диалог по этому вопросу".

Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака в воскресенье на экстренном заседании приняли резолюцию, в которой "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции". Документ был одобрен при наличии кворума, но в отсутствие суннитских и курдских фракций.

Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.

Теги
ИракФранцияЛе Дриан, Жан-ИвМахди, Адель АбдельГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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