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Глава Хорватии поздравила оппонента с победой на выборах президента

После обработки 99,54% бюллетеней Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов

ЗАГРЕБ, 6 января. /ТАСС/. Действующая глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович поздравила кандидата от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Зорана Милановича с победой во втором туре президентских выборов. С соответствующим заявлением она выступила после объявления предварительных результатов голосования, состоявшегося в воскресенье.

"Жму руку Милановичу и ожидаю цивилизованной передачи власти", - цитирует слова Грабар-Китарович государственное информационное агентство HINA.

"Хорватия решила, что Миланович будет президентом, и я его с этим поздравляю, - подчеркнула глава государства. - Я готова ознакомить его со всем, чем я занималась, главное для Хорватии - это стабильность".

После обработки 99,54% бюллетеней Миланович побеждает во втором туре выборов. Он набрал 52,70% голосов, а Грабар-Китарович - 47,30%.

Теги
ХорватияМиланович, ЗоранГрабар-Китарович, Колинда
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