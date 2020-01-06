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На парламентских выборах в Узбекистане победила Либерально-демократическая партия

Она завоевала 53 мандата в Законодательной палате

ТАШКЕНТ, 6 января. /ТАСС/. Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП), выступавшая в своей предвыборной программе за присоединение республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), одержала победу на прошедших в республике выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана. Об этом в понедельник сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мирзо-Улугбек Аблусаломов.

"Крупнейшую фракцию в парламенте сформирует Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), которая в 150-местной Законодательной палате завоевала 53 мандата, за ней следуют Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение" - прим. ТАСС), Социал-демократическая партии "Адолат" ("Справедливость" - прим. ТАСС), Народно-демократическая партии Узбекистана (НДПУ) и Экологическая партия Узбекистана, которые получили соответственно 36, 24, 22 и 15 депутатских мест", - сказал глава ЦИК.

Выборы в нижнюю палату узбекского парламента проходили по мажоритарной системе. Каждая из пяти зарегистрированных партий выдвинула по одному кандидату в каждом избирательном округе, однако позже шестеро сняли свои кандидатуры. Для победы кандидату необходимо было набрать 50% плюс один голос в своем округе. В соответствии со статьей 59 Избирательного кодекса страны 5 января в 22 избирательных округах, где ни один из выдвынутых кандидатов не получил необходимого большинства голосов и в трех округах, где при определении итогов голосования была допущена арифметическая ошибка, было проведено повторное голосование.

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