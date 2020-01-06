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МИД Китая призвал соблюдать суверенитет и независимость Ирака

Официальный представитель ведомства Гэн Шуан подчеркнул, что Китай всегда выступал против применения санкций и угроз их применения в международных отношениях

ПЕКИН, 6 января. /ТАСС/. Правительство Китая призывает соблюдать суверенитет и независимость Ирака. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник на брифинге прокомментировал по просьбе ТАСС угрозу президента США Дональда Трампа наложить санкции на Ирак в случае, если власти страны будут вести себя враждебно по отношению к американской стороне и расположенному там военному контингенту.

"Китай всегда выступал против применения санкций и угроз их применения в международных отношениях, а также против того, чтобы государства налагали санкции в одностороннем порядке. Мы всегда призывали соблюдать независимость, суверенитет и территориальную целостность Ирака", - указал он.

"Надеемся, что соответствующие страны, особенно державы не из этого региона, смогут предпринять больше шагов для содействия миру и стабильности на Ближнем Востоке, а также будут избегать действий, которые могут привести к усилению напряженности", - сказал дипломат.

Ранее Трамп заявил, что американские войска не покинут территорию Ирака, пока Багдад не заплатит Вашингтону за построенную там авиабазу, а также пригрозил введением санкций. "Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что покажется нам неприемлемым, мы введем санкции против Ирака, очень значительные санкции", - привел слова Трампа пресс-пул Белого дома. "У нас там очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это", - сказал американский лидер

Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака в воскресенье на экстренном заседании приняли резолюцию, в которой "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции". Документ был одобрен при наличии кворума, но в отсутствие суннитских и курдских фракций.

Теги
СШАИракКитайТрамп, Дональд
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