Кабмин ФРГ назвал неверным шагом сокращение обязательств Ирана по ядерной сделке

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Германия не поддерживает решение Ирана о сокращении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Это является очередным неверным шагом в неверном направлении", - сказал он. "Иран сам должен видеть свои интересы в соблюдении СВПД. Мы хотим работать в этом направлении, но вынуждены принимать к сведению, что один неправильный шаг следует за другим", - заявил Зайберт.

В воскресенье Иран объявил о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года. Новый шаг Тегерана предполагает, что он не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после того, как 3 января Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани.