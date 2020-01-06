Зариф заявил, что "пагубному присутствию" США в Западной Азии приходит конец

ТАСС, 6 января. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что начался конец присутствия сил США в регионе. Соответствующее сообщение иранский министр разместил в Twitter, сопроводив его фотографиями многотысячной толпы людей, пришедших на церемонию прощания с генералом Касемом Сулеймани.
Have you EVER seen such a sea of humanity in your life, @realdonaldtrump?— Javad Zarif (@JZarif) January 6, 2020
Do you still want to listen to the clowns advising you on our region?
And do you still imagine you can break the will of this great nation & its people?
End of malign US presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/5WzYM9OBuQ
"Вы когда-нибудь видели такое "море человечности" в своей жизни, Дональд Трамп? Вы все еще хотите слушать клоунов, которые дают вам советы о нашем регионе? И вы все еще думаете, что можете сломить волю этой великой нации и ее народа? Начался конец пагубного присутствия США в Западной Азии", - говорится в сообщении Зарифа.
Прощание с иранским военачальником в Тегеране носит народный характер, на улицы столицы вышли сотни тысяч человек. Возглавил церемонию руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи, в ней участвует президент Ирана Хасан Роухани. Похоронен Сулеймани будет 7 января в своем родном городе Керман на юго-востоке Ирана.