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СМИ: Ливийская национальная армия взяла под контроль очередной район города Сирт

Это третий по величине район

ТАСС, 6 января. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара получила контроль над третьим по величине районом ливийского города Сирт. Об этом в понедельник сообщается на сайте телеканала Al Arabiya.

Отмечается, что Сирт, который находится в центре северного побережья Ливии, был почти полностью разрушен в 2011 году, когда сторонники Муаммара Каддафи противостояли оппозиционным силам. Во время беспорядков после свержения Каддафи город был оккупирован группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) до 2016 года.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар еще 4 апреля отдал приказ о начале крупномасштабной операции в Триполи. Противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

12 декабря командующий ЛНА объявил о том, что его силы приступают к "решающей битве за столицу". Лояльные ПНС вооруженные группировки были приведены в состояние повышенной готовности. На защиту главного города страны столичное правительство мобилизовало формирования из других подконтрольных ему регионов, объявив на прошлой неделе об активизации подписанного 27 ноября с Турцией меморандума о сотрудничестве в военной сфере, что позволяет ему запрашивать у Анкары технику, оборудование и вооружения для использования в наземных, морских и воздушных операциях.

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