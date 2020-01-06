Госсекретарь США обсудил с генсеком ООН ситуацию на Ближнем Востоке и в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ситуацию на Ближнем Востоке и в Венесуэле. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Госсекретарь Майкл Помпео поговорил сегодня с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы обсудить события в Венесуэле и на Ближнем Востоке. Госсекретарь Помпео выразил признательность генеральному секретарю Гутерришу за его продолжающиеся дипломатические усилия", - отмечается в заявлении.

Ранее в понедельник Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимально высокого уровня. Он призвал мировых лидеров возобновить диалог и не допустить начала новой войны.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

В Венесуэле в воскресенье депутат Луис Парра, который является политическим противником лидера оппозиции Хуана Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи (однопалатный парламент). Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было необходимого кворума. Сам Гуайдо обвинил власти страны в препятствовании доступу депутатов в здание контролируемой противниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро Национальной ассамблеи, где должны были пройти выборы ее главы. В Twitter законодательного органа было размещено сообщение, в котором произошедшее названо переворотом. Мадуро назвал законным назначение нового спикера.

Позднее часть депутатов Национальной ассамблеи на заседании, прошедшем вне стен парламента, провозгласила Гуайдо председателем законодательного органа. Как отметил телеканал VPI, кандидатуру политика поддержали 100 парламентариев из 167. Его заместителями были назначены Хуан Пабло Гуанипа и Карлос Берризбейтиа.