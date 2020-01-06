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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Постпред КНР: Китай стремится не допустить обострения обстановки на Ближнем Востоке

Чжан Цзюнь отметил, что Пекин выступает против применения силы в международных отношениях

ООН, 6 января. /ТАСС/. Китай стремится не допустить обострения международной напряженности на Ближнем Востоке. Об этом заявил в понедельник журналистам постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

"Китай очень внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке, - отметил дипломат. - Она остается очень хрупкой и даже опасной". "Все международное сообщество должно предпринять усилия для того, чтобы предотвратить эскалацию ситуации, и Китай предпринимает дипломатические усилия, направленные на достижение этой цели", - подчеркнул Чжан Цзюнь. "Министр иностранных дел Китая провел телефонные переговоры с коллегами, в частности с министрами иностранных дел Ирана, России и Франции, и мы надеемся на то, что нам удастся обеспечить сохранение мира, безопасности и стабильности в регионе", - отметил постпред КНР при ООН.

"Китай выступает против применения силы в международных отношениях, - заявил он. - Односторонние действия США представляют собой нарушение основных норм международных отношений и ведут к усилению напряженности. Мы призываем США воздержаться от применения силы и призываем все заинтересованные стороны проявлять максимальную сдержанность, контактировать между собой и пытаться найти решение через диалог".

Чжан Цзюнь подчеркнул необходимость "уважать независимость, территориальную целостность и суверенитет Ирака". "Мы надеемся, что совместными международными усилиями сможем остановить дальнейшее обострение напряженности в регионе", - добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

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СШАИранИракРоссияКитайФранцияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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