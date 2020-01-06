Президент США намерен обсудить в Вашингтоне с премьером Греции ситуацию вокруг Ирана

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудит в ходе встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Вашингтоне ситуацию вокруг Ирана. Об этом сообщил в понедельник на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Мы поддерживали очень интенсивное общение со всеми нашими союзниками по НАТО, в том числе и с Грецией, и информировали их по этому вопросу. Мы ожидаем, что эта тема будет поднята, когда президент встретится с премьер-министром, и мы продолжим диалог, который у нас уже имеется", - сказал представитель администрации, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться ситуация, возникшая после проведения США операции, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Встреча Трампа с Мицотакисом запланирована в Вашингтоне во вторник.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.