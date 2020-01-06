{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент США намерен обсудить в Вашингтоне с премьером Греции ситуацию вокруг Ирана

Встречу Трампа с Мицотакисом планируется провести во вторник

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудит в ходе встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Вашингтоне ситуацию вокруг Ирана. Об этом сообщил в понедельник на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Мы поддерживали очень интенсивное общение со всеми нашими союзниками по НАТО, в том числе и с Грецией, и информировали их по этому вопросу. Мы ожидаем, что эта тема будет поднята, когда президент встретится с премьер-министром, и мы продолжим диалог, который у нас уже имеется", - сказал представитель администрации, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться ситуация, возникшая после проведения США операции, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Встреча Трампа с Мицотакисом запланирована в Вашингтоне во вторник.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Теги
СШАИранГреция
Реклама на ТАСС
Reuters: глава Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Ирака
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС