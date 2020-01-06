Помпео обсудил с Зеленским отсрочку визита в Киев, а также ситуацию на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник во время беседы по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским обсудил отсрочку своего визита в Киев, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Помпео обсудил сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским перенос своей поездки на Украину. Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и госсекретарь приветствовал осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде", - отметила дипломат.

Кроме того, "госсекретарь Помпео подтвердил решительную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины" и подчеркнул долгосрочное стратегическое партнерство между странами.

Ранее Помпео из-за ситуации в Ираке, где у американского посольства прошла акция протеста, отложил поездку на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр. Глава внешнеполитического ведомства США должен был посетить упомянутые страны в период с 3 по 7 января.

Ситуация в Ираке

Массовая акция перед американским посольством в Багдаде началась 31 декабря в знак протеста против предпринятой за день до этого атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения. Помпео заявил, что за организацией нападения на комплекс посольства США в Багдаде стоят "террористы и союзники Ирана".

3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. Министерство обороны США в своем заявлении проинформировало, что операция была проведена по распоряжению президента США Дональда Трампа. По версии Пентагона, удар носил оборонительный характер, так как преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Соединенные Штаты возложили на Сулеймани ответственность за то, что он якобы одобрил проведение акций протеста перед американским посольством в Багдаде на минувшей неделе. Конгресс США не был уведомлен заранее о подготовке ракетного удара, сообщила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани. Он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры", совершив "самую большую стратегическую ошибку".