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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

СМИ: Германия выводит часть инструкторов из Ирака

По данным агентства DPA, кадровые изменения коснутся инструкторов, которые несут службу на базах в Багдаде и в Эт-Таджи

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Германия готова передислоцировать часть контингента военных инструкторов из Ирака в Кувейт и Иорданию. Об этом сообщили министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава оборонного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр в письме Бундестагу. Выдержки из него приводит во вторник агентство DPA.

Кадровые изменения коснутся инструкторов, которые несут службу на базах в Эт-Таджи и в Багдаде. "Расквартированные там солдаты в ближайшее время будут переброшены в Иорданию и в Кувейт. Когда обучение вновь можно будет возобновить, они смогут туда вернуться", - говорится в сообщении. При этом министры уточняют, что Бундесвер готов остаться в стране, если такая потребность возникнет у иракской стороны.

В настоящее время в этой стране находятся около 120 специалистов Бундесвера, которые занимаются подготовкой местных военнослужащих. Spiegel Online пишет, что 32 солдата уже находятся в Иордании.

Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака в принятой на экстренном заседании в воскресенье резолюции "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции". Документ был принят при наличии кворума, но в отсутствие суннитских и курдских фракций.

Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Теги
ИорданияИракКувейтГерманияМаас, ХайкоКрамп-Карренбауэр, АннегретОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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