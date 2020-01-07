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Китай призвал США не чинить препятствий мероприятиям ООН

Так в МИД КНР отреагировали на информацию о том, что власти США отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зариф

ПЕКИН, 7 января. /ТАСС/. США должны выполнять свои международные обязательства в качестве принимающей стороны и создать условия для нормальной работы представителей всех стран на мероприятиях ООН. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан во вторник на брифинге прокомментировал информацию о том, что власти США в понедельник отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался отправиться на заседание Совета Безопасности ООН, запланированное на четверг.

"Выдача представителям всех стран виз и создание условий для их участия в мероприятиях ООН является международным обязательством США как принимающего государства. Призываем США выполнять свои обязательства как принимающей стороны и создать условия для работы официальных представителей других государств на заседаниях ООН", - сказал дипломат.

Ранее во вторник агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило о том, что США в понедельник отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу. По его данным, такое решение последовало вслед за усилением напряженности между двумя странами после того, как в результате удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

Теги
СШАИранКитайЗариф, Мохаммад Джавад
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