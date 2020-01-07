В МИД Италии считают, что урегулирование в Ливии требует участия России и США

РИМ, 7 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо считает, что для выхода из тупиковой ситуации, сложившейся в Ливии, необходимо участие России и США, а также всех региональных сил. Как он отметил в опубликованном во вторник интервью газете Il Fatto Quotidiano, цель Италии - объединить за столом переговоров все страны, имеющие влияние в регионе, - от Турции и России до Египта и США.

"В Ливии идет война с участием внешних сил, и наша цель - объединить всех за столом переговоров. Для того, чтобы ситуация разблокировалась, необходимо участие США и России, которые должны говорить между собой", - сказал Ди Майо.

Он сообщил, что Италия вместе с ЕС работает над встречей главы Правительства национального единства (ПНС) Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. "Если это невозможно в Ливии, мы пытаемся добиться, чтобы она состоялась в любом месте", - уточнил итальянский министр. Он также сообщил, что пригласил в Рим турецкого коллегу Мевлюта Чавушоглу для обсуждения ливийского досье. "В среду я приму участие во встрече в Египте, посвященной Ливии, а потом поеду в Тунис и Алжир", - рассказал Ди Майо. "Мы должны работать исключительно над дипломатическим решением, война порождает войну. Единственное решение - прекращение огня", - указал Ди Майо.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар еще 4 апреля прошлого года отдал приказ о начале крупномасштабной операции в Триполи. Противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. О начале развертывания в Ливии военнослужащих своей страны объявил 5 января президент Турции Тайип Эрдоган.